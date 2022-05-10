Контрнаступление украинской армии может изменить темпы войны военные эксперты
Украинские силы обороны продолжают успешно контратаковать россиян на Харьковщине. Вчера им удалось вытеснить войска РФ из четырех сел на север и северо-восток от Харькова. Это контрнаступление может изменить темп войны. Такое мнение высказывают западные аналитики и военные эксперты, информирует Sky News.
Вчера в вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал общество не давить на войско и власть, требуя побед каждый день. В то же время он подтвердил успех украинских защитников на Харьковщине. Россиян уверенно оттесняют к границе с РФ.
Украинские солдаты приближаются к тыловым путям снабжения, поддерживающим основные ударные силы противника на юге. Дальнейшее продвижение армии РФ под угрозой.
"Украинцы приближаются к границе с Россией. Так все успехи, достигнутые русскими в первые дни на северо-востоке Украины, постепенно ускользают", – заявил Нил Мелвин из аналитического центра RUSI в Лондоне.
Британские аналитики уверены, что сейчас российская армия бросит силы для защиты своих линий снабжения. Если эти логистические пути будут потеряны - все попытки продвижения россиян вглубь Украины будут под угрозой.
"Россиянам приходится отводить часть сил от осей, ведущих к контролю над Донбассом, из-за того, что случилось под Харьковом. И это лишь подчеркивает те проблемы, которые у них есть", – отметил генерал в отставке, руководитель аналитического центра Института изучения войны Джек Кин.