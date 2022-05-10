Украинские силы обороны продолжают успешно контратаковать россиян на Харьковщине. Вчера им удалось вытеснить войска РФ из четырех сел на север и северо-восток от Харькова. Это контрнаступление может изменить темп войны. Такое мнение высказывают западные аналитики и военные эксперты, информирует Sky News.

Вчера в вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал общество не давить на войско и власть, требуя побед каждый день. В то же время он подтвердил успех украинских защитников на Харьковщине. Россиян уверенно оттесняют к границе с РФ.

Украинские солдаты приближаются к тыловым путям снабжения, поддерживающим основные ударные силы противника на юге. Дальнейшее продвижение армии РФ под угрозой.