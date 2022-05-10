«Власти» Херсонской области попросят Путина присоединить регион к России новость дополнена
«Новые власти» Херсонской области Украины, оккупированной российскими войсками, заявили о намерении попросить Владимира Путина присоединить регион к России, сообщает РИА Новости.
В сообщении цитируется Кирилл Стремоусов, которого называют заместителем главы новой «военно-гражданской администрации» региона.
«Никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», — заявил Стремоусов.