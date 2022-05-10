Muganbank провел презентацию в лицее «Эврика» с целью продвижения среди учащихся карты Mugan Junior. Презентация карты была проведена на трёх языках - азербайджанском, русском и английском.

В ходе презентации сотрудники банка проинформировали школьников о деятельности и продуктах банка. Детям была представлена информация о преимуществах безналичных расчетов, а также о правильном управлении финансовыми тратами.

Напомним, карта Mugan Junior предлагается в двух различных дизайнах, идентифицированных для детей в возрасте от 10 до 16 лет, а также в трех валютах.

ОАО Muganbank начало свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений ОАО Muganbank оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Muganbank можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.