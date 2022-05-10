Лавров: генсек ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования в Украине

Организации Объединенных Наций нужно призвать Украину прекратить препятствовать эвакуации мирных жителей из зоны военной операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, генсек ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, пишет «Коммерсантъ».

Министр в очередной раз сказал, что на протяжении семи лет ООН не реагировала на допускаемые Киевом нарушения Минских соглашений. «К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустил возможность добиться политического урегулирования», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

При этом глава МИД РФ отметил, что генсек ООН проявил заинтересованность в вопросе эвакуации гражданского населения. «Мы посоветовали ему прежде всего обратить свои призывы к киевским властям, потребовать от них прекратить препятствовать выходу мирного населения из районов проведения военной операции», — добавил он. Лавров также заявил, что Россия рассчитывает, что конец «спецоперации» в Украине будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право.