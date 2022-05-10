Расим Балаев может возглавить Союз кинематографистов

Сегодня состоялось общее заседание правления Союза кинематографистов Азербайджана.

Как сообщает АПА, на заседании обсуждался ряд вопросов, в том числе о кандидатуре на должность председателя союза.

Народный писатель Анар предложил собравшимся почтить память Рустама Ибрагимбекова, а затем представил в качестве кандидата на его место народного артиста Расима Балаева. Участники заседания единогласно утвердили кандидатуру Балаева.

Заседание в связи с назначением председателя союза запланировано на конец мая.