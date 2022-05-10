Игорь Стрелков обвинил кадыровцев во лжи о взятии города Попасная

Бывший лидер сепаратистов Донбасса, офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Стрелков (Гиркин) обвинил подразделения из Чечни в пиаре на взятии украинского города Попасная. По словам Стрелкова, вопреки заявлениям главы Чечни, кадыровцы не имеют никакого отношения к захвату населенного пункта, пишет «Кавказ.Реалии».

По словам Стрелкова, Попасная была взята без «какого-либо (кроме медийного) реального участия кадыровцев». Эту информацию «Кавказ.Реалии» подтвердили в чеченском добровольческом батальоне, сражающемся на стороне Украины. Собеседник, попросивший не указывать его имени, добавил, что кадыровцы «не в первый раз приписывают себе победы, добытые другими оккупантами, что ведет к недовольству и раздражению у бойцов других российских подразделений». По его словам, несколько раз это уже приводило к открытым конфликтам.

Издание напоминает, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал несколько постов о том, что бойцы чеченских подразделений под командованием командира отряда ОМОН Анзора Бисаева - «Ахмат-Грозный» и полка «Север» Росгвардии Магомеда Тушаева «взяли большую часть Попасной под контроль». О взятии Попасной он сообщал еще 13 апреля, 1 мая Кадыров написал о «занятии здания администрации», 5 мая – что город Попасная «находится под контролем российских военных», а 9 мая – что кадыровцы «продолжают зачистку» Попасной.