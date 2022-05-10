Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:18

Президент США Джо Байден впервые поднял перед конгрессом вопрос о начале программы ленд-лиза для Украины около полутора месяцев назад. И вот теперь в день, когда Россия отмечала победу во Второй мировой войне (на Западе ее отмечают 8 мая) Байден подписал закон о помощи Украине по программе ленд-лиза, которая значительно упрощает поставки вооружения и гуманитарной помощи Киеву. Для Америки с ее бюрократией просто невероятная скорость. При этом отметим, что ленд-лиз идет отдельно от уже одобренной конгрессом помощи Украине на астрономическую сумму 33 миллиардов долларов, цифра, которую демократы в Капитолии хотят увеличить еще на 7 миллиардов.

Нет никаких сомнений, что американское общество активно поддерживает усилия администрации по оказанию всех видов помощи Украины, ставшей жертвой агрессии. Тем не менее, в Вашингтоне в последние дни нарастает критика американских военных в том, что касается способов оказания такой помощи и СМИ, которые эти способы ретранслируют. Байден озабочен тем, что его усилия по поддержке Украины выглядят так, как будто он ведет прокси-войну против России. Под микрофоны и на камеру он активно агитирует за выделение Украине многомиллиардной военной и гуманитарной помощи. Однако приватно президент высказывает свое крайнее недовольство утечками о том, что американские спецслужбы предоставляют украинским вооруженным силам данные, которые позволяют убивать российских генералов или топить, как в случае с флагманом черноморского флота крейсера «Москва» их корабли. После появления этих утечек со стороны New York Times и телекомпании NBC Байден вызвал на ковер министра обороны Ллойда Остина, директора Национальной разведки Эврил Хэйнс, директора ЦРУ Уильяма Бернса и устроил им разнос. Смысл его распоряжения был таким: поставлять оружие украинцам, чтобы они сражались с агрессорами — это ОК, раскрывать данные о том, что американская разведка наводит Украину на цели совершенно недопустимо. Как пишет в той же New York Times известнейший журналист Питер Бейкер, разглашение этих данных льет воду на мельницу Путина, который пытается доказать, что Америка ведет против него прокси-войну. Анжела Стент, автор книги об отношениях США с Путиным также считает, что признания о том, что делают военные в Украине, могут подорвать усилия по убеждению Китая и Индии отказаться от какой бы то ни было помощи России. «Пусть они (американские военные) делают то, что они делали до сих пор, но им не следует говорить об этом», - говорит Стент.

Но это только часть проблем для Байдена. Уже после проведения парада на Красной площади в Москве он выступил в пригороде Вашингтона на собрании по сбору средств в фонд Демократической партии и там поделился своими мыслями о том, как дальше продолжать помогать Украине. «Владимир Путин стал заложником войны и у него нет возможности выйти из этого конфликта с Украиной», - сказал Байден. Президент назвал Путина «рациональным человеком» и признался, что его как лидера Америки здорово волнует именно то обстоятельство, что у Путина теперь нет выхода. «Теперь я пытаюсь понять, что со всем этим делать», - сказал Байден. Как можно понять американского лидера, он беспокоится о том, что если Путин проиграет войну в Украине и Запад прижмет его к стене военным поражением и углубляющими санкциями, то в этих условиях тот может пойти на эскалацию конфликта, вплоть до использования ядерного оружия. Сам Владимир Путин своей малосодержательной речью на параде 9 мая также дал повод американским и европейским СМИ говорить о его проигрыше. Конечно, речь в администрации Байдена ни в коем случае не идет о том, чтобы снизить уровень поддержки Украины с тем, чтобы не дать Путину возможности перейти «красную черту». Но в конфиденциальных разговорах американские политологи все же осторожно говорят о том, чтобы дать российскому руководителю, совершившего самоубийственную стратегическую ошибку, каким-то образом выйти из конфликта, сохранив лицо.

Рискну ошибиться, но в Вашингтоне не стали протестовать против назревающего решения ЕС под нажимом Греции отказаться от идеи запретить перевозить российскую нефть на европейских танкерах. Об обсуждении этой проблемы ообщил Bloomberg, считая, что таким образом экономические санкции против России будут частично ослаблены и российские власти получат дозу кислорода. Но в США есть и другие инициативы, которые, наоборот, нацелены на ужесточении санкций. Об одной из них пишет на страницах Washington Post бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Он предлагает не сводить наказание России к каким-то спискам олигархов или правительственных чиновников, на которые следует наложить санкции. Следует забросить глубокий невод, призывает он. По его убеждению, надо санкционировать всех представителей режима - министров и их заместителей, губернаторов, всех без исключения генералов и полковников армии, МВД и разного рода спецслужб, всех топ-менеджеров государственных предприятий. Кроме того, в этот список, по мнению Макфолла должны попасть и европейские деятели вроде бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшего австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсель, которые занимают места в совете директоров «Роснефти».

В Киеве был составлен список из 9 тысяч российских чиновников, которые в той или иной степени поддержали «специальную операцию» Путина. Однако, как считает Макфол, это число, если его предложение будет принято, возрастет многократно. Санкции, говорит он, следует наложить на абсолютно всех членов «Единой России» и единственный путь для низ избежать наказания - отказаться от своего членства. То же самое относится и к министрам, их замам и региональным чиновникам. «Уйдите в отставку и никаких санкций не будет», - призывает их Макфол. Что же касается олигархов, то на всех 100 наиболее богатых людей России следует наложить санкции, а после принятия этой меры наложить санкции на следующих 100 и так далее. Единственный способ избежать наказания — публично осудить войну и прекратить платить налоги, пока российскому вторжению в Украину не будет положен конец. Весьма радикальный рецепт, не правда ли. Но Майкл Макфол весьма близок к экс-президенту Бараку Обаме, который по-прежнему является весьма влиятельным человеком в Вашингтоне, к голосу которого прислушивается Джо Байден. Так что ничего исключать нельзя.