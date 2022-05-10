Для Германии нашли частичную замену газа из России
Возможные сбои в поставках газа в Германию могут быть компенсированы за счет норвежского газа, сообщил Spiegel Online официальный представитель оператора Open Grid Europe.
Представитель базирующегося в Эссене оператора отметил, что сбои из-за ограничения транзита «могут быть компенсированы за счет дополнительных поставок газа из Норвегии».
Ранее Оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая. Компания сообщила о форс-мажорных обстоятельствах, с наступлением которых становится невозможной дальнейшая транспортировка газа через данную станцию и компрессорную станцию «Новопсков». Они находятся под контролем России. Через «Новопсков» проходит почти треть транзита газа из РФ в Европу. Ежесуточный показатель составляет до 32,6 млн кубометров.