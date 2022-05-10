Украина - не Европа. Лавров заверил, что Россия не хочет войны в Европе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны в Европе, но обратил внимание на заявления Запада о необходимости "нанести поражение России".

"Если вы озабочены перспективами войны в Европе, мы этого совершенно не хотим", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в столице Омана.

Министр обратил внимание на то, что "именно Запад постоянно настойчиво заявляет о том, что в этой ситуации надо нанести России поражение".

"Выводы делайте сами", - цитирует слова Лаврова «Коммерсантъ».