«Азов»: есть военный способ деблокировать завод

Представители полка Национальной гвардии Украины "Азов", защищающие Мариуполь, уверены, что есть военный способ деблокировать завод "Азовсталь" и спасти оттуда бойцов. Об этом заявил представитель "Азова" Илья Самойленко в интервью Sky News.

«Это возможно (сделать) военным путем, и это возможно политическим путем. Мы можем сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции – это секретная информация.

Большинство людей, которые сидят во властных кабинетах в Украине, преимущественно плохо понимают ситуацию, с нашей точки зрения реальность другая», - отметил Самйленко.