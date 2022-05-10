Иран потребовал у Бельгии немедленно освободить своего дипломата
Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде потребовал у Бельгии немедленно освободить иранского дипломата Ассадоллу Асади, находящегося в заключении, передает IRNA.
«К сожалению, сегодня мы в очередной раз наблюдаем сфабрикованную западными СМИ ложь об Ассадолле Асади, дипломате Исламской Республики Иран», — заявил представитель пресс-службы, комментируя сообщения СМИ после вынесения вердикта Апелляционного суда.
Хатибзаде подчеркнул, что, как было сказано ранее, все этапы задержания, судебного разбирательства и вынесения судебного решения в отношении Асади являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических правах. По его словам, Иран уже официально заявил протест Австрии, Германии и Бельгии и неоднократно отвергал обвинения, выдвинутые против Асади, требуя его немедленного освобождения.
Дипломат подчеркнул, что наряду с дипломатическими мерами Иран активно занимается этим вопросом по юридическим каналам, и европейские стороны, вовлеченные в вопрос об Асади, были призваны к ответу: «Помимо его немедленного освобождения мы будем настаивать на компенсации, реабилитации и обязательстве не повторять подобных действий».
Асади, занимавший пост третьего секретаря посольства Ирана в Австрии, был арестован в Германии в 2018 году и экстрадирован в Бельгию. Его обвиняют в том, что он планировал теракт во Франции.