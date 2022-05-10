Кремль о введении военного положения в России

Планов о введении военного положения на территории РФ или в отдельных регинах на фоне войны в Украине нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, этого в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента, Кремля введение военного положения на территории РФ или отдельных регионов.

Отметим, 10 мая разведка США заявила, что не исключает возможность введения в России военного положения из-за неспособности Кремля достичь своих целей в войне с Украиной.