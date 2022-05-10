Дома, участки, объекты, автомобили: суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

По информации ГБР, родственники Медведчука и Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Лычаковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн. гривен", - говорится в сообщении госбюро в телеграм-канале.

"По постановлению суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен, в частности, на 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещение площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ", - отмечается в сообщении бюро.

В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Нацагентство по управлению активами.

В ГБР напоминают, что ранее сотрудники теруправления Львова провели обыски на почти 30 объектах собственности Медведчука и Казака, а суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий.