Иран предпринимает усилия для отмены санкций
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в среду назвал нейтрализацию санкций путем экономической трансформации и справедливого распределения системы выплаты субсидий ключевой стратегией страны, передает IRNA.
"Мы следим за двумя решениями: нейтрализация санкций и снятие санкций", - написал он в Twitter.
По словам Абдоллахиана, переговоры по отмене санкций продолжаются в правильном направлении, с соблюдением "красных линий" для достижения хорошего, сильного и прочного соглашения.