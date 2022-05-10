В Ярдымлы незаконно вырубают деревья

В связи с информацией о незаконной вырубке деревьев на территории Ярдымлинского района, размещенной в соцсетях, в Управлении исполнения внеуголовного преследования Генпрокуратуры Азербайджана проведено расследование.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения в незаконной вырубке 172 деревьев различных пород должностными лицами Масаллинского регионального центра лесного хозяйства и о причинении природе ущерба в размере 30 643 маната.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и 309.1 (превышение должностных полномочий) УК АР. Дело направлено в Ярдымлинскую районную прокуратуру для проведения расследования.