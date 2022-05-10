Кремль о присоединении Херсонской области: должно быть легитимно, «как с Крымом»

Присоединение к России оккупированной Херсонской области Украины должно пройти легитимно, «как это было с Крымом», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом», - цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента РФ.

Ранее сообщалось, что «новые власти» Херсонской области Украины, оккупированной российскими войсками, заявили о намерении просить Владимира Путина присоединить регион к России.