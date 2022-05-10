Сайт электронного здравоохранения запущен в новом формате

В пресс-службе Министерства здравоохранения haqqin.az рассказали, что в 2008 году с целью информирования о применении информационных технологий в сфере здравоохранения в Азербайджане, инноваций в этой сфере в мире и предоставления электронных услуг населению Министерством здравоохранения был создан интернет-ресурс. В настоящее время Центр информатизации здравоохранения запустил новую версию портала.

Портал содержит информацию о реализуемых министерством проектах, электронных услугах, стандартах и классификациях электронного здравоохранения. Для граждан и медицинских работников создан личный кабинет для пользования услугами и получения медицинской информации из единого источника.

Регистрация и доступ в кабинет осуществляются через систему ASAN login. В нем будет отображена медицинская информация граждан. Медицинские работники смогут через кабинет получать информацию о практической врачебной деятельности, а также распечатывать лист кадрового учета.

Формируемая в Азербайджане открытая информационная политика является одним из приоритетов сектора здравоохранения. На всех уровнях здравоохранения предпринимаются серьезные шаги по части применения информационных технологий, совершенствуются электронные услуги. Новшества оперативно доводятся до населения.