В Баку арестовали мошенника, кинувшего граждан на 213 тысяч манатов

В Баку совершено мошенничество на крупную сумму. Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Бинагадинского РУП был задержан Вюсал Багиров, который, злоупотребив доверием граждан, присвоил их деньги.

Следствием установлено, что мужчина, выдававший себя за руководителя ремонтно-строительной компании, обманул в разное время пять человек, заверив их, что якобы организует ремонт квартиры. За этот период В.Багиров получил от граждан в общей сложности более 213 000 манатов, однако ремонтно-строительные работы в квартирах он так и не провел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно) и 178.2.4 (повторное мошенничество с причинением значительного ущерба) УК АР. В.Багиров был задержан и передан следствию.

"Не исключается совершение задержанным аналогичных преступлений в отношении других лиц. Пострадавшие от его действий граждане могут обратиться в Бинагадинское РУП, территориальные органы полиции или позвонить в Call-центр 102 МВД", - отмечается в информации.