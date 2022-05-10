Айдын Керимов, автор haqqin.az 15:50

Парад Победы в Москве должен был продемонстрировать, что у России еще осталась мощь, чтобы диктовать свою волю своему миру. В действительности же он показал трагическую международную изоляцию Кремля, а также то, что сил у него не так уж и много. Курсанты, Росгвардия – в недавнем прошлом части внутренних войск, военная полиция, суворовцы и нахимовцы, да неизвестно с чего появившаяся на Красной площади сводная колонна ряженых «казаков» – вот и все, кто «блистал» на параде в Москве. Боевых частей было совсем немного: чуть таманцев, чуть севастопольской бригады и примерно рота десантников - все, что осталось в пунктах постоянной дислокации.

Аналогичным образом выглядела ситуация и со сводными колоннами бронетехники. Разумеется, все, как обычно, - «уникальное» и «не имеющее аналогов в мире». Но предельно скромненько, тонкими ручейками. Особенно умилили «Ярсы», которые представляли из себя ракетные контейнеры, в которые была залита вода. Ну, с другой стороны, кто ж позволит на Красную площадь реальные боеголовки провезти? Остальных не было – все ушли на фронт. И сейчас в составе батальонных тактических групп пытаются вывезти на себе «спецоперацию», которая была «упреждающим отпором готовившейся против России агрессии». И это очень важно, поскольку теперь-то мы уж точно знаем, из первых, так сказать, уст, для чего затевалась вся эта «спецоперация». Не «денацификация и демилитаризация», не освобождение Украины от «нацистов, наркоманов и бендеровцев» «Упреждающий отпор» — вот как теперь это называется. Вот как теперь выглядит общая цель агрессии. Лучше не придумать... А то российские пропагандисты все мучились – что бы такое предъявить своему народу как успех. А теперь любой военный результат для Кремля приемлем. Гордо уйти с украинской земли можно уже сейчас – ведь упреждающий отпор нанесен, основная задача выполнена. А если удастся еще и оторвать новые куски Украины – то и перевыполнение планов получается.

Ну а то, что приграничные с Россией территории – под ударом оправившихся от потрясений первых дней вооруженных сил Украины, тысячи погибших с обеих сторон, руины Мелитополя и все остальное – так это неизбежные издержки обороны от готовившейся агрессии неонацистов и бендеровцев, понимать нужно. Для нас сейчас важнее другое – новый образ России никаких симпатий не вызывает. И не столько у Запада – с ним у Москвы никогда ничего хорошего не будет, а «общий европейский дом, от Лиссабона до Владивостока» так и останется геополитической фантазией последнего президента СССР – сколько у государств, в прошлом составлявших с Россией единое геополитическое пространство. Как забыть то, что в Красной Армии воевали 1 миллион 378 тысяч казахстанцев, что на фронт отправились 365 тысяч кыргызстанцев, что помогали ковать Победу более 300 тысяч таджикистанцев, что на фронт ушли около 300 тысяч туркменистанцев, что воевали более полутора миллионов жителей Узбекистана? Как забыть, что Азербайджан отправил на фронт более 680 000 своих сынов и дочерей, из которых не вернулись почти 60 000?