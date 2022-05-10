Украинская армия остановила наступление россиян: войска РФ перешли к обороне

Громов добавил, что это стало возможным благодаря своевременному проведению Украиной комплекса мер по реагированию на критическое увеличение уровня военной угрозы со стороны России, а также ведению активной маневренной обороны.

"Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими Сил обороны в настоящее время остановили и сдерживают широкомасштабное наступление вооруженных сил Российской Федерации, вооруженные силы которой преобладали на отдельных направлениях в 10 раз не только в личном составе наши подразделения, но и в вооружении и военной технике", - подчеркнул он.

Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими Сил обороны сейчас остановили и сдерживают широкомасштабное наступление Вооруженных сил Российской Федерации. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

Он, в частности, отметил, что в районе Харькова противник после неудачной попытки окружить город перешел к обороне. Потерпев неудачу на Изюмском направлении, противник также перешел к обороне и проводит сдерживающие действия, а также перебрасывает свои силы на Луганское направление.

"В результате наших активных действий по освобождению оккупированных территорий на Херсонском и Мелитопольском направлениях противник перешел к обороне и сейчас ведет сдерживающие действия", - констатировал Громов.

Кроме того, он отметил, что сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. "В акватории Черного и Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подводные лодки противника, которые осуществляют его поддержку наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине территории нашего государства", - сказал представитель Генштаба.

Бригадный генерал также отметил, что следующими вероятными действиями россиян могут быть попытки взять под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора к Приднестровскому региону Республики Молдова, захват территории центра Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти по приведению к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России.

"Таким образом противник будет пытаться достичь своей стратегически политической цели. Но это его мнение. На его мнению есть наше противодействие", - подчеркнул Громов.

Он также подчеркнул, что потери противника в настоящее время с начала полномасштабного вторжения "уже составляют около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и военной техники".