Охраннику известного бакинского ресторана грозит 17 лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу 35-летнего Орхана Шахбазова, обвиняемого в избиении и убийстве посетителя кафе Beerlin Pub в Баку.

Haqqin.az сообщает, что, выступив на состоявшемся в среду, 11 мая, заседании суда, прокурор потребовал приговорить Орхана Шахбазова к 17 годам лишения свободы. Судебный процесс продолжится 25 мая.

Напомним, 29 августа прошлого года работавший в Berlin Pub телохранителем Орхан Шахбазов вступил в словесную перепалку с посетителем 41-летним Вюгаром Мустафаевым. Конфликт перерос в драку. В.Мустафаев получил травму головного мозга, отчего и скончался в больнице.

Шахбазов много лет работал фитнес-тренером, кроме того, был телохранителем известных личностей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).