Представители Турции, России, Украины и ООН в ближайшие дни могут провести встречу, посвященную гуманитарным вопросам. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщил в среду турецкий государственный телеканал TRT.

По его информации, благодаря усилиям Анкары по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом в ближайшие дни могут состояться переговоры эмиссаров Турции, РФ, Украины и ООН в рамках контактной группы по международным вопросам. Согласно данным телеканала, не исключается, что диалог пройдет на техническом уровне. Место его проведения не уточняется.