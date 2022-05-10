В ближайшие дни состоится встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН турецкие сми
Представители Турции, России, Украины и ООН в ближайшие дни могут провести встречу, посвященную гуманитарным вопросам. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщил в среду турецкий государственный телеканал TRT.
По его информации, благодаря усилиям Анкары по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом в ближайшие дни могут состояться переговоры эмиссаров Турции, РФ, Украины и ООН в рамках контактной группы по международным вопросам. Согласно данным телеканала, не исключается, что диалог пройдет на техническом уровне. Место его проведения не уточняется.
По сведениям TRT, переговоры с "пятеркой" постоянных членов Совета Безопасности ООН и заинтересованными странами, в том числе по вопросам гарантий безопасности, продолжаются.
Ранее сообщалось, что заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс побывал 9 мая в Турции для обсуждения перспектив организации контактов России и Украины по гуманитарным вопросам.