Евросоюз может признать обход антироссийских санкций преступлением

Еврокомиссия намерена через две недели представить предложение, согласно которому уклонение от санкций будет признаваться преступлением в Евросоюзе, пишет Politico со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, этот шаг поможет упростить для государств - членов сообщества конфискацию активов, замороженных в рамках антироссийских санкций.

По данным источников, инициатива будет выдвинута в соответствии с положением договора, который позволяет странам в координации с Европарламентом "устанавливать минимальные нормы, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций за особо серьезные преступления трансграничного характера". Эта инициатива создаст правовую основу для конфискации замороженных активов.

Как поясняет издание, изъятие активов является вопросом национального законодательства, которое различается в странах Евросоюза. Эта мера направлена на гармонизацию этой законодательной разрозненности. Предложение ЕК же потребует единогласного одобрения от стран - членов сообщества, а также согласия большинства депутатов Европарламента. Обсуждение возможности направлять конфискованные в рамках санкций против России средства в Украину все еще продолжается, отмечает газета.