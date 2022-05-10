Кремль назвал переговоры России и Украины «вялыми и нерезультативными»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва благодарна Турции за организацию российско-украинских переговоров, однако они, хотя и начинались без посредников, продолжаются без них «вяло и нерезультативно».
«Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников. И он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников. Хотя, безусловно, мы весьма высоко оцениваем и признательны за усилия, например, наших турецких коллег, за создание необходимых условий для той встречи, которая была в Стамбуле. Там даже были достигнуты нужные нам понимания, которые затем были дезавуированы украинской стороной», - цитирует Пескова «Коммерсантъ».
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет стать посредником при переговорах России и Украины, поскольку Россия не согласится на это. Лучшим посредником он назвал ООН, хотя и отметил вклад Турции в переговорный процесс. В МИД РФ сегодня сообщили, что Россия и Украина работают над поддержанием диалога.
Последняя очная встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 29 марта. Однако после событий в Буче переговорный процесс застопорился, стороны обвинили в происшедшем друг друга.