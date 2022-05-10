Отдел информации 16:19

На фоне войны в Украине сужается окно возможностей для продвижения мирного процесса по нормализации отношений между Арменией и ее соседями, Азербайджаном и Турцией. Такова точка зрения редактора отдела внешней политики газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса. Автор пишет, что переговоры Армении о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией обостряют ситуацию внутри страны. В Ереване протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна за его планы наладить нормальные отношения с Баку и Анкарой.

«В то время, когда внимание всего мира приковано к войне в Украине, дипломатические вопросы на Южном Кавказе могут показаться второстепенными, - пишет автор. – Тем не менее, помощь в урегулировании этих конфликтов – это не только благо само по себе, но и потенциальный рычаг сближения интересов США и России». Дэвид Игнатиус пишет, что в ходе недавнего визита в Вашингтон министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, состоялась его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой обсуждались различные аспекты нормализации отношений Армении с Азербайджаном. «Мы должны смотреть не только в прошлое, но и в будущее, - сказал Мирзоян в беседе с Игнатиусом. - Если Армения продолжит беспроигрышную игру со своими соседями, наш регион окажется в тупике». Элин Сулейманов, посол Азербайджана в Великобритании и бывший посол в США, в ответ на просьбу Игнатиуса прокомментировать процесс мирного урегулирования на Южном Кавказе, дал ему «сдержанно оптимистичную» оценку.