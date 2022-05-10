Британия заключила новые соглашения о безопасности со Швецией и Финляндией

Великобритания заключила со Швецией и Финляндией новые соглашения в сфере безопасности, говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Мы решительно и безоговорочно поддерживаем Швецию и Финляндию, подписание данных деклараций в сфере безопасности является символом прочного доверия между странами", - говорится в заявлении.

Отмечается, что подписанные документы позволят "повысить уровень безопасности в Европе". В заявлении также подчеркивается, что новые соглашения позволят Великобритании увеличить свое военное присутствие в обеих странах путем размещения боевой техники и личного состава.