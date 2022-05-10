Украинская армия освободит Херсон офис зеленского
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление оккупационной власти Херсона о намерении присоединиться к России, заявил, что украинская армия освободит свою территорию.
"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов ни придумывали оккупанты", - написал Подоляк в Twitter.