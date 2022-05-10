Швецию и Финляндию пригласили на встречу НАТО в Берлине
Неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО с участием представителей Финляндии и Швеции состоится 14-15 мая в Берлине, сообщила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.
"В субботу и воскресенье по приглашению главы МИД [ФРГ Анналены] Бербок и генерального секретаря НАТО [Йенса] Столтенберга в Берлине состоится встреча министров иностранных дел альянса. Встреча впервые будет неформальной. В первый день вечером во встрече примут участие министры иностранных дел Швеции и Финляндии", - цитирует ее ТАСС.
По ее словам, предстоящие переговоры призваны усилить политическое значение НАТО.