Италия поможет Украине в борьбе с беспилотниками и радарами

Итальянские власти готовятся отправить еще больше военнослужащих в страны, граничащие с Украиной, а также предоставить Киеву оружие для борьбы с беспилотниками, создания помех для радаров и системы защиты от возможных атак на инфраструктуру, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, в ближайшие недели более 600 солдат отправятся в Венгрию и Румынию. Также не исключается и отправка в Украину электронных систем для перехвата сообщений и радиосигналов. Детали будут включены в документ, который в ближайшие дни утвердит Совмин.

Как указывает издание, новые документы не будут проходить утверждение в парламенте, поскольку законодательный орган уже ранее одобрил решение о направлении оружия в Украину при небольшом числе парламентариев, проголосовавших против. На основании этого решения были изданы межведомственные декреты, в которых определялся перечень материалов. Их список засекречен. Издание отмечает, что одобренный 1 марта декрет, впоследствии преобразованный в закон, позволит до 30 сентября дополнительно поставлять украинским властям минометы, пулеметы, зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковое оружие, каски и бронежилеты, а также более тяжелые вооружения.