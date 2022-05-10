Болгария купит более дешевый, чем у Газпрома, американский газ

США в июне начнут поставлять сжиженный природный газ для Болгарии по ценам ниже "Газпрома". Договоренность об этом была достигнута во время встречи премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне. Об этом сообщает bgnes.bg.

Вице-президент Камала Харрис поздравила Болгарию с решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета. Со своей стороны, премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгариикупит наряду с солидарностью с ЕС.

Ранее премьер-министр Кирилл Петков провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном в Госдепартаменте США. Они обсудили возможности партнерства с США для диверсификации энергетики Болгарии и региона. Петков и Блинкен также обсудили модернизацию болгарских вооруженных сил, а также стабильность и развитие на Западных Балканах.