13 новых заболевших коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 13 случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 792 651 факт заражения коронавирусной инфекцией. 782 872 человека вылечились, 9709 скончались, число активных больных – 70.

За прошедшие сутки проведен 3861 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 842 319 тестов.