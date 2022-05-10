Как сообщается, Москва располагает 5 977 единицами ядерного оружия, что чуть больше, чем у членов Организации Североатлантического договора (НАТО), которые в совокупности обладают 5 943 единицами. Издание отмечает, что если Путин решится осуществить пуск ракеты в ядерном снаряжении по Британии или другой стране НАТО, это будет считаться нападением на все 30 государств-членов альянса в соответствии со статьей 5 его устава.

Редактор London Evening Standard, освещающий военные вопросы, Роберт Фокс рассказал Мэтью Райту с радиостанции LBC, что скорость такого ответа Запада будет ошеломляющей, и Москва с Санкт-Петербургом будут стерты с лица Земли менее чем за две минуты.

По его словам, ядерный шантаж — это очень и очень сложная игра. "И я думаю, русские генералы об этом знают. Все разумные люди в российской армии знают об этом, потому что в этом деле не будет победителей. Если он его применит, то помоги нам, Господи. Но Санкт-Петербург с Москвой будут уничтожены за 90 секунд!", - отметил он.

Две недели тому назад редактор "Би-Би-Си", освещающий Россию, Стив Розенберг сообщил в Twitter о репортаже, предупреждающем Лондон и показанном на российском государственном телевидении. Речь в репортаже шла о том, что Москва может "навсегда потопить" Британию своей межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" мощностью 100 мегатонн, которая вызовет цунами и превратит страну в "радиоактивную пустыню". Однако у Британии имеются необходимые оборонительные средства, чтобы сбивать ядерные боеголовки. К примеру, она может использовать для перехвата и уничтожения такого ядерного оружия средства американской Стратегической оборонной инициативы, также известной как "Звездные войны". Данная система была создана в 1984 году при президенте Рональде Рейгане, когда США и Советский Союз вели холодную войну. Вместе с тем, правительство может использовать эсминцы типа 45, оборонительные системы которых способны отразить любое ядерное нападение. При необходимости эти корабли могут разместиться в устье Темзы, чтобы защитить Лондон и прилегающие к нему районы.