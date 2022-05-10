Расстрелявшему адвоката бизнесмену «Гёль Али» ужесточили приговор

Как сообщает haqqin.az, согласно решению Гянджинского суда по тяжким преступлениям, Шамиев был приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гянджинский апелляционный суд оставил приговор в силе. Однако не согласный с приговором прокурор подал кассационную жалобу.

На заседании Верховного суда под председательством Фархада Керимова прокурор заявил о невозможности применения статьи 62 (назначение менее строгого наказания) Уголовного кодекса в связи с отягчающими обстоятельствами в действиях осужденного.

Верховный суд признал жалобу прокурора обоснованной и отменил решение в отношении Али Шамиева. Уголовное дело было возвращено в Гянджинский апелляционный суд для повторного расследования. Гянджинский суд под председательством Эльчина Хасмамедова увеличил срок наказания Шамиеву на один год. Он был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, убийство произошло утром 13 сентября 2019 года в офисе жертвы. Али Шамиев, много лет занимавшийся предпринимательством в России, а затем и в регионе, явился в офис Алекперли и несколько раз выстрелил в него. Раненый Алекперли был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти. В своем первоначальном показании Шамиев, фактический владелец зоны отдыха «Су сяси» в селе Яныглы Товузского района, заявил, что адвокат шантажировал его и требовал от него 10 тысяч манатов за прекращение многочисленных жалоб в соответствующие органы.

Фирудин Алекперли в 1993-1995 годах был председателем Товузского районного суда. Позже он был отстранен от должности и лишен полномочий народного судьи. До дня убийства работал адвокатом в Товузском районе.