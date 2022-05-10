Путин: позиция России многих не устраивает

Принципиальная позиция России по поддержке жителей Донбасса не устраивает многих партнеров РФ, но исходя из гуманитарных соображений надо это делать, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал, исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать" - сказал Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" в образовательном центре "Сириус".

Он предложил продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей Луганска и Донецка.