НАТО пока не будет возвращать дипломатов в Киев

НАТО не спешит возвращать своих дипломатов в Украину из соображений безопасности, сообщил представитель альянса "Европейской правде".

"НАТО и союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен из Украины. Офисы НАТО в Украине продолжают работу дистанционно. Мы продолжаем призывать Россию прекратить свою войну против Украины", - сказал он.

Отмечается, что ряд стран - членов НАТО уже возобновили работу своих посольств в Киеве.