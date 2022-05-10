Украина восстановила контроль на участке границы в 1 200 километров

Украина восстановила контроль на участке границы протяженностью 1 200 км, две трети из которых – граница с Россией. Об этом сообщил директор департамента охраны государственной границы Администрации Государственной пограничной службы Украины Леонид Баран, передает УНН.

«Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых - граница с РФ. Тем не менее, опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по подробной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты», - сказал Леонид Баран.