Всемирный банк оценил перспективы «Транскавказа»: о подключении Армении ни слова

По словам представителя ВБ, поскольку контейнерные грузы — это «будущее мировой торговли», необходимы инвестиции в специализированные контейнерные суда, логистические платформы, инструменты информационных технологий, связывающие операторов и транспортные системы, наращивающие потенциал и облегчающие торговлю. Создание информационной системы управления коридорами также важно для обеспечения единого окна для коммерческих, операционных и финансовых целей.

Превращение Транскавказского транспортного коридора (Caucasus Transport Corridor, СТС) в глобальный логистический маршрут требует серьëзного развития услуг по перевалке грузов и увеличения грузопотока по нему. Об этом сообщает Report со ссылкой на экспертное мнение Всемирного банка.

«Расширение мультимодальной связи вдоль коридора требует улучшения инфраструктуры для обработки подобных грузов портами в Каспийском и Чëрном морях и реконфигурации существующей инфраструктуры для удовлетворения требований к эксплуатации контейнерных блок-поездов (длина блока, подъездные пути, скорость и т. д.). Кроме того, несмотря на крупные инвестиции в инфраструктуру коридора Восток — Запад в Азербайджане и Грузии, ни модернизация железнодорожных, ни автомобильных сегментов коридора, включая железнодорожную сигнализацию и передачи электроэнергии в Азербайджане, всë ещë не завершены. Завершение этих инвестиций имеет решающее значение для полной функциональности коридора», — указали в банке.

Необходимо также усовершенствование таможенных процедур: внедрение упрощëнных процедур пересечения границ, включая информационные потоки, переход к «единому окну» и, в конечном итоге, созданию «зелëного коридора» для транзитных грузов, который позволит им обходить таможенные пункты пропуска на границах, добавили в ВБ.

«Улучшение сообщения в Чëрном и Каспийском морях требует достаточных мощностей для транзитных контейнерных перевозок по коридору, оптимизации операций для сокращения до минимума задержек в портах и в пути следования, изучения возможности введения стимулов для своевременной доставки и штрафов за задержки, — отмечается в оценке банка.

СТС является западной частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, «Средний коридор»), которая проходит через Азербайджан, Грузию и Чëрное море. Железнодорожный маршрут связывает порт Баку с черноморскими грузинскими портами Поти и Батуми. Ранее указывалось, что к нему может частично присоединиться и Турция.