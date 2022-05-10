Президент Чехии разрешил гражданам республики присоединиться к украинской армии
Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВСУ. Об этом сегодня заявил представитель президента Иржи Овчачек в Twitter
«Президент Республики Чехия Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных Сил Украины 103 граждан на основании их заявлений, поданных в соответствии с Законом № 585/2004 Сб. о воинской службе и ее закреплении. Решение подлежит контрассигнации премьер-министра», — говорится в сообщении.