В Апшеронском и Бинагадинском районах приостановят подачу газа

С целью устранения утечки газа, обнаруженной на 5-м километре магистрального газопровода высокого давления Говсан - Дигях - Гарадаг, принадлежащего управлению «Газэкспорт», с 09:00 12 мая и до завершения работ будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз».

Согласно сообщению, во время ремонтных работ в газоснабжении возникнут перебои в подаче газа в село Новханы Апшеронского района, село Бинагади в Бинагадинском районе, жилой массив Гюлистан. Восстановление подачи газа планируется с завершением ремонтных работ в первой половине дня.