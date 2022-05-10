Продвижение украинских войск в Харьковской области в скором времени может поставить под угрозу линии поставки подразделений ВС РФ на Изюмском плацдарме. Об этом сообщается в опубликованной в среду оперативной сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине, сообщает портал ERR.

"ВСУ продолжают оказывать давление на позиции российских войск к северу от Харькова. За прошедшие сутки активность ВС РФ на направлении Изюм – Славянск снизилась. Возможно, этот факт обусловлен продвижением украинских войск в Харьковской области: вскоре он может поставить под угрозу линии поставки подразделений ВС РФ на Изюмском плацдарме", - говорится в сводке.

Как отмечается, информация о целях возможного контрнаступления украинцев противоречива. Вооруженные силы Украины могут попытаться отбросить противника на существовавшие на момент 23 февраля исходные рубежи или попытаться освободить всю территорию страны.