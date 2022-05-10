Наступление украинской армии усугубляет положение РФ на Донбассе Разведка Эстонии
Продвижение украинских войск в Харьковской области в скором времени может поставить под угрозу линии поставки подразделений ВС РФ на Изюмском плацдарме. Об этом сообщается в опубликованной в среду оперативной сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине, сообщает портал ERR.
"ВСУ продолжают оказывать давление на позиции российских войск к северу от Харькова. За прошедшие сутки активность ВС РФ на направлении Изюм – Славянск снизилась. Возможно, этот факт обусловлен продвижением украинских войск в Харьковской области: вскоре он может поставить под угрозу линии поставки подразделений ВС РФ на Изюмском плацдарме", - говорится в сводке.
Как отмечается, информация о целях возможного контрнаступления украинцев противоречива. Вооруженные силы Украины могут попытаться отбросить противника на существовавшие на момент 23 февраля исходные рубежи или попытаться освободить всю территорию страны.
Вполне возможно, что для предотвращения последнего сценария РФ может включить оккупированные территории в свой состав. В этом случае было бы проще создать впечатление, что Украина пытается захватить часть России.
"Руководство Республики Беларусь все чаще говорит об угрозе со стороны Запада. На этом фоне проводится проверка боеспособности вооруженных сил страны. Впрочем, масштаб и характер этих мер указывает на то, что в настоящее время Беларусь не намерена вмешиваться в конфликт в Украине напрямую", - говорится в сводке.