Развивайте свой бизнес с кредитом от Yelo Bank под 5% годовых

Кроме того, заемщики могут воспользоваться льготным периодом вплоть до половины срока кредита.

Постоянно поддерживающий расширение и финансирование частного предпринимательства Yelo Bank предоставляет широкие возможности для развития реального сектора. В сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства банк предлагает бизнес-кредиты до 10 миллионов манатов всего от 5% годовых.

В первом квартале 2022 года Yelo Bank вошел в топ-5 среди уполномоченных банков по количеству кредитов, выданных посредством Фонда развития предпринимательства.

К концу апреля текущего года Yelo Bank предоставил 2,3 млн манатов льготных кредитов на развитие реального сектора, большая часть которых пришлась на регионы, тем самым охватив разные отрасли сельского хозяйства. В целом за этот период Банк выделил 110,5 млн манатов для финансирования бизнеса.

Заказать кредит можно в любом филиале банка либо онлайн по ссылке: https://bit.ly/ylkhnv

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам (кредит, карта, депозит, мобильное приложение и др.)? Тогда звоните на 981 или напишите в аккаунты банка в Facebook, Instagram или Whatsapp и вам обязательно ответят!

Yelo Bank – яркий банкинг!