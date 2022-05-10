В Минздраве предупредили об опасностях болезней позвоночника

Искривление позвоночника чаще всего проявляется у детей в возрасте 8-13 лет, в период их активного роста. Среди болезней позвоночника у детей преобладает сколиоз. Об этом в ходе прямого эфира на странице Минздрава в Instagram рассказал ортопед-травмотолог, хирург Санан Аширов.

По словам эксперта, ношение корсета может быть прописано только после соответствующего обследования.

«Самовольное ношение корсета не является методом лечения, как и массаж с плаванием. Необходимо комплексное лечение», - сказал он.

Он предупреждает, что искривления позвоночника в районе сердца и легких, а также в брюшной полости могут привести к тяжелым последствиям.

«Обычно проблемы с внутренними органами возникают у людей, у которых запущенная форма искривления позвоночника. Есть также болезни, которые требуют своевременного лечения. К таковым относится кифозная болезнь. После 18 лет тяжелая форма кифозной болезни не излечивается», - сказал Аширов.