Пашинян заявил о скорой встрече представителей Армении и Азербайджана

«В ближайшее время намечена встреча представителей Армении и Азербайджана по вопросам делимитации и демаркации границы, состоится также встреча министров иностранных дел двух стран». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Армения сегодня».

Выступая с лекцией в Нидерландском институте международных отношений в Клингендайле, он также подробно рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

«Нам необходимо открыть региональные коммуникации, железные и автомобильные дороги с Азербайджаном. Мы начали разговор с Турцией, договорились начать процесс нормализации отношений без предварительных условий», - сказал Пашинян.