На бакинские улицы выползли змеи

По мнению специалистов, возведение незаконных поселений, а также эксплуатация каменных и песчано-гравийных карьеров вокруг Баку приводит к тому, что змеи покидают насиженные места и «мигрируют» в город.

Недавно в социальных сетях распространились фотографии со змеями на одной из центральных улиц Баку, возле станции метро «Elmlər Akademiyası». За последние пару лет появление рептилий в самом центре столицы замечают далеко не впервые. Их обнаруживали на аллеях Приморского бульвара и даже на балконах многоэтажек, парковках торговых центров.

Тявяккюль Искендеров, сотрудник лаборатории позвоночных Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана, сообщил корреспонденту haqqin.az, что обезвреженная возле станции метро «Elmlər Akademiyasə» змея была гадюкой.

«Змеи не могут существовать в городском ландшафте без каких-либо условий, - подчеркнул Искендеров. - Тем не менее их по-прежнему можно встретить в Центральном ботаническом саду НАНА или на территориях, прилегающих к пригородным пустырям, например, в Бадамдаре. В центральные районы Баку рептилии попадают разными путями, к примеру, вместе с камнями, которые вывозят из карьеров. Также они могут прятаться в песке и в строительных материалах…».

По словам сотрудника института, в результате стихийного строительства вокруг Баку незаконные села и поселки возводились в основном на землях, где змеи откладывают яйца. Не случайно именно жители «нахалстроев» чаще других жалуются на засилье рептилий, которые активизируются весной, выходя из спячки. В этот период змеи бывают активными даже днем.

В Азербайджане, напоминает Искендеров, и особенно в Баку действуют десятки компаний, которые предоставляют гражданам услуги по дезинфекции, в том числе по избавлению от пресмыкающихся.

«При этом принципиально важно учесть, что змеи — это не грызуны, которых можно травить с помощью обычных средств, - предупреждает Искендеров. – Кроме того, змеи приносят пользу фауне, уничтожая болезнетворных вредителей. Поэтому нельзя для отравления и уничтожения змей использовать химические вещества, применяемые при травле насекомых. Достаточно обработать участок специальными препаратами, и змеи, почувствовав опасные для себя запахи, появляться там не будут. Впрочем, и это тоже не панацея, поскольку рано или поздно запахи выветриваются…».