На бакинские улицы выползли змеи
Недавно в социальных сетях распространились фотографии со змеями на одной из центральных улиц Баку, возле станции метро «Elmlər Akademiyası». За последние пару лет появление рептилий в самом центре столицы замечают далеко не впервые. Их обнаруживали на аллеях Приморского бульвара и даже на балконах многоэтажек, парковках торговых центров.
По мнению специалистов, возведение незаконных поселений, а также эксплуатация каменных и песчано-гравийных карьеров вокруг Баку приводит к тому, что змеи покидают насиженные места и «мигрируют» в город.
Тявяккюль Искендеров, сотрудник лаборатории позвоночных Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана, сообщил корреспонденту haqqin.az, что обезвреженная возле станции метро «Elmlər Akademiyasə» змея была гадюкой.
«Змеи не могут существовать в городском ландшафте без каких-либо условий, - подчеркнул Искендеров. - Тем не менее их по-прежнему можно встретить в Центральном ботаническом саду НАНА или на территориях, прилегающих к пригородным пустырям, например, в Бадамдаре. В центральные районы Баку рептилии попадают разными путями, к примеру, вместе с камнями, которые вывозят из карьеров. Также они могут прятаться в песке и в строительных материалах…».
По словам сотрудника института, в результате стихийного строительства вокруг Баку незаконные села и поселки возводились в основном на землях, где змеи откладывают яйца. Не случайно именно жители «нахалстроев» чаще других жалуются на засилье рептилий, которые активизируются весной, выходя из спячки. В этот период змеи бывают активными даже днем.
В Азербайджане, напоминает Искендеров, и особенно в Баку действуют десятки компаний, которые предоставляют гражданам услуги по дезинфекции, в том числе по избавлению от пресмыкающихся.
«При этом принципиально важно учесть, что змеи — это не грызуны, которых можно травить с помощью обычных средств, - предупреждает Искендеров. – Кроме того, змеи приносят пользу фауне, уничтожая болезнетворных вредителей. Поэтому нельзя для отравления и уничтожения змей использовать химические вещества, применяемые при травле насекомых. Достаточно обработать участок специальными препаратами, и змеи, почувствовав опасные для себя запахи, появляться там не будут. Впрочем, и это тоже не панацея, поскольку рано или поздно запахи выветриваются…».