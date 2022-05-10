Оппозиция Армении, которая проводит сегодня, 11 мая, очередную акцию протеста против власти премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировала мэрию Еревана. Демонстранты пытаются закрыть входы и выходы в здание, но полиция применяет силу.

Возглавляющий акции протеста Ишхан Сагателян заявил, что у протестующих нет намерений захватить административное здание.

В данный момент ситуация напряженная, полиция стянула дополнительные силы. Очевидцы сообщают о столкновениях между правоохранительными органами и демонстрантами.