Дашдамиров заплатил за свое освобождение 3 тысячи манатов, а потом зарезал друга

Инцидент произошел 22 октября прошлого года в поселке Бина Сураханского района. Раненого Рашада доставили в больницу, где, по счастью, врачи смогли спасти ему жизнь.

43-летний Заур Дашдамиров, выходец из Газахского района, ныне проживающий в поселке Бина, был судим за употребление наркотиков, отделался условным приговором, но спустя три дня после выхода на свободу совершил еще более тяжкое преступление - ударил ножом своего друга Рашада Иманова.

На суде Заур Дашдамиров рассказал, что его задержали за употребление наркотиков, но вынесли мягкий приговор и отпустили на свободу из зала суда.

Когда вернулся домой, его мать призналась, что заплатила бывшему соседу - другу Заура Рашаду Иманову 3.000 манатов за содействие в освобождении сына.

Дашдаширов понял, что его мать обманули, и пришел в ярость.

«Рашад использовал мой арест как повод, чтобы обмануть мою мать и присвоить три тысячи манатов, - заявил Дашдамиров. - Я встретился с ним, чтобы разобраться с этим. Рашад сказал, что не обманывал мою мать, наоборот, искренне хотел ей помочь. Но ему очень были нужны деньги…»

По словам Дашдамирова, он потребовал от Рашада немедленно вернуть деньги. Тот согласился, но под различными предлогами все оттягивал это, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки.

«Рашад меня разозлил, - признался подсудимый. - Я вновь позвонил ему в день инцидента. Он пригласил нас с мамой к себе домой, чтобы все уладить, и мы поехали в поселок Бина, где жил Рашад. Увидев его на улице, я остановил машину, Рашад сел на переднее сиденье. Он вновь начал говорить, что денег у него нет. Мы поругались, Рашад в ярости выскочил из машины. Тогда я вытащил нож, тоже вышел из машины и ударил его в грудь. Потом пошел в полицию и во всем признался».

Потерпевший Рашад Иманов в суде рассказал, что занимается ремонтом и установкой кондиционеров и холодильников. В поселок Бина он переехал с семьей в 2017 году, но всегда поддерживал связь со своим старым другом и бывшим соседом Зауром.

По словам Иманова, в июле прошлого года Мафия, мать Заура, позвонила ему и сообщила, что ее сын арестован.

«Она попросила меня отвезти ее в СИЗО. Я несколько раз возил ее туда».

Потерпевший сообщил, что решил прекратить дружбу с Зауром, потому что тот пристрастился к наркотикам. По этой причине после освобождения Заура он отказался с ним встречаться.

Иманов отрицал, что получал деньги от матери Заура.

«Он разозлился потому, что я перестал с ним дружить и не отвечал на его звонки, - сказал потерпевший. - Ранее я совершил аварию, когда находился за рулем его машины, нанес ему ущерб на 500 манатов, однако денег на ремонт у меня не было. Из-за этого и разгорелся спор. Во время ссоры я вдруг почувствовал тепло в теле, а потом увидел кровь и понял, что Заур меня ударил ножом. Я никогда не брал у его матери деньги за его освобождение. Сейчас мы помирились. Никаких претензий к нему у меня нет».

Суд приговорил Заура Дашдамирова к 7 годам лишения свободы.