Финляндия примет решение о вступлении в НАТО на следующей неделе

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении страны в НАТО будет принято в течение недели, передает РИА Новости.

«Ситуация с обеспечением безопасности в Европе полностью изменилась. Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международных законов. И среди населения, и в парламенте много голосов за вступление в НАТО. Решение будет принято в течение недели», - сказала она.

Марин подчеркнула, что решение о вступлении Финляндии в НАТО поддерживается многими дружественными странами, а страны ЕС обязаны оказывать содействие друг другу.

«Сейчас важно как можно быстрее провести процедуру вступления в НАТО», - сказала премьер-министр.