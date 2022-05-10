Бывший российский министр выходит из тюрьмы
Прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не стали подавать жалоб на решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, он должен покинуть колонию 12 мая, передает «Интерфакс».
Ранее 27 апреля Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство адвоката Улюкаева о его условно-досрочном освобождении.
В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил экс-чиновнику штраф в размере более 130 млн рублей, который был полностью выплачен в 2018 году.