Генпрокуратура раскрыла убийство 18-летней давности

В Баку раскрыто жестокое убийство 18-летней давности, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Тела Рахили Джалиловой (1947 года рождения) и ее внучки Айгюн Азизовой (1989 года рождения) были найдены в 2004 году в их квартире в Ясамальском районе столицы с множественными колото-резаными ранениями.

Появились обоснованные подозрения в том, что убийство совершил житель города Баку Анар Агаларов вместе с двоюродными братьями Теймуром Мамедовым и Фаридом Мамедли. Указанные лица проникли в квартиру Рахили Джалиловой с целью кражи 10 000 долларов США.

11 мая Фарид Мамедли был обвинен по ст. 120.2.1, 120.2.4 и другим статьям УК АР. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.