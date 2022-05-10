Чехия признала действия России в Украине геноцидом

В среду, 11 мая, Чехия на законодательном уровне признала действия армии РФ геноцидом украинского народа, передает РБК-Украина со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

Посол написал, что чешский Сенат только что признал преступления, совершаемые в Украине, геноцидом украинского народа.

«Этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, являются проявлениями геноцида против украинского народа», - говорится в постановлении.